Getuigen gezocht van poging beroving met geweld

Na 01.30 uur reed een 19-jarige fietser op het fietspad van de Diakenhuisweg, toen twee (jonge)mannen bij het tunneltje voor zijn fiets sprongen en hem wilden beroven. Het tweetal bedreigde de fietser met een wapen en vroegen om geld. Een van hen sloeg de fietser en een worsteling ontstond, waarna de daders ervandoor gingen in de richting van de Charta 77 Vaart. Het 19-jarige slachtoffer liep letsel op aan zijn gezicht.

De politie heeft een onderzoek ingesteld en is op zoek naar mensen die mogelijk iets gezien hebben, of die weten wie dit tweetal is. Van hen is het volgende signalement bekend:

Dader 1

- 1.80 m lang

- 20 tot 24 jaar oud

- hij droeg zwarte kleding en had een bivakmuts op

Dader 2

- ongeveer 1.70 m lang

-18 – 22 jaar

- hij droeg zwarte kleding, een gele capuchon met bruine tinten en had een bivakmuts op.

Getuigenoproep

Heeft u informatie over dit incident of over de twee daders? Belt u dan a.u.b. met de politie in Haarlem via tel.nr. 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000. Ook kunt u uw informatie doorgeven via een contactformulier op internet.

Vermeldt u a.u.b. het zaaknummer 2019222021 bij.

2019222021