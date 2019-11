Weer aanhoudingen inzake verdwenen Johan van der Heyden

De Hoofdofficier van Justitie in Breda looft een beloning van 15.000 euro uit in het onderzoek naar de verdwenen Johan van der Heyden. Dit geldbedrag is voor de persoon die het onderzoeksteam de informatie geeft die leidt tot de oplossing van dit ernstige misdrijf.

Wanneer u informatie hebt over de verdwijning van Johan van der Heyden dan kunt u dat de politie laten weten via het algemene telefoonnummer (0900-8844), of via What’s App (06-12207006). Als u informatie hebt, maar u wilt liever niet met de politie praten, dan kunt u uw bevindingen doorgeven via Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch via 0800-7000.

NB. De foto bij dit artikel is afkomstig van de Federale Politie in België.