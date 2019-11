Twee gewonden en een aanhouding na steekincident

Aanhouding

Rond 22.50 uur ontving de politie melding van een steekincident in een woning aan de Dommelstraat. Twee personen bleken gewond te zijn geraakt en worden door de ambulances van de benodigde medische zorg voorzien. De verdachte kon in de woning worden aangehouden.



Onderzoek

Aanleiding voor het steekincident wordt mogelijk in de relationele sfeer gezocht. Onderzoek moet daar meer duidelijkheid over verschaffen. Ter plaatse is dan ook technisch en tactisch onderzoek opgestart. Ook de medewerkers van Forensische Opsporing verrichten ter plaatse onderzoek. De omgeving van de woning blijft daardoor voorlopig afgezet.