Woningoverval op invalide vrouw in Opsporing Verzocht

Witteveen - In Opsporing Verzocht is dinsdagavond 19 november te zien hoe een invalide vrouw uit Witteveen het slachtoffer is geworden van een gewapende overval in haar woning. Dit gebeurde op woensdagavond 13 februari aan de Mr. J.B. Kanweg in Witteveen.