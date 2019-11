Vrouw beroofd in Utrecht - politie zoekt getuigen

Het slachtoffer liep die avond samen met een vriendinnetje over de Haverstraat in de richting van de Springweg. Toen zij halverwege de straat waren, kwam er vanaf de Oude Gracht een scooter met daarop twee personen aangereden. De daders op de scooter trokken de tas van het slachtoffer uit haar handen en gingen er vandoor in de richting van de kruising van de Haverstraat met de Springweg. Hier sloegen zij links af.

De tas van het slachtoffer betrof een bruine tas van het merk Michael Kors. In de tas zaten twee mobiele telefoons en diverse persoonlijke eigendommen.

Van de daders is bekend dat zowel de bestuurder als de bijrijder donker gekleed waren. Daarnaast dat de bijrijder een jas met een bontkraag droeg.

Getuigen gezocht

De politie komt graag in contact met getuigen van deze beroving. Heeft u die zondagavond 17 november iets gezien wat een verband zou kunnen hebben met deze beroving of herkent u de tas of de daders? Meld het dan via 0900-8844 of anoniem via 0800-700. U kan ook informatie delen via het onderstaande tipformulier. Alle informatie is welkom.