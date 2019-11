Geschoten op schutting, getuigen gezocht

De politie kreeg rond 21.40 uur de melding dat er op een parkeerplaats zou zijn geschoten. De politie is ter plaatse gegaan en stelde een onderzoek in. Rechercheurs van de afd. forensische opsporing hebben onderzoek verricht en een speurhondengeleider en zijn hond werden eveneens ingezet. Er bleek door onbekende(n) geschoten te zijn op de schutting van een woning aan het Toortshof.

De politie heeft onderzoek ingesteld en een aantal buurtbewoners gesproken.

Getuigenoproep

Heeft u zondagavond in de Toortshof en omgeving iets verdachts gezien dat te maken kan hebben met dit incident? Belt u dan a.u.b. met de politie in de IJmond via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem informatie delen? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2019222579