Getuigenoproep diefstal van elektrische fiets

Rond 17:00 uur kwam de man uit de Dekamarkt waar hij boodschappen had gedaan. Nadat hij zijn fiets van het slot had gehaald, werd hij van achteren geduwd. Het slachtoffer viel tegen de bloemenkiosk en toen hij omkeek zag hij dat een man zijn elektrische fiets stal en wegfietste in de de richting van het Reinaldahuis.

De politie is op zoek naar getuigen van deze beroving. Heeft u iets gezien of heeft u meer informatie over dit incident? Bel dan met de politie Haarlem via 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

[2019222451]