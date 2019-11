Getuigenoproep plofkraak Hendrik de Bruynstraat

De politie komt graag in contact met mensen die informatie hebben over deze plofkraak, of mogelijk de daders op hun vluchtroute hebben gezien in de omgeving van de Johan Huizingalaan en de Pieter Calandlaan. Vermoedelijk reden ze op een scooter. Ook spreekt de recherche graag met één belangrijke getuige in het bijzonder; een vrouw die ten tijde van de plofkraak over de Pieter Calandlaan fietste. Heeft u iets gezien of gehoord, beschikt u over camera- of dashcambeelden of heeft u andere informatie voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of vul het onderstaande tipformulier in. Via dit formulier kunt u ook beelden ter beschikking stellen aan de politie.