Dodelijke steekpartij in Hoogvliet

Op dit moment is nog onduidelijk wie het slachtoffer is. Mede daarom is het ook nog te vroeg om iets te zeggen over de exacte toedracht van de steekpartij. Er vindt nu sporenonderzoek plaats en de rechercheurs zijn volop bezig met het verkrijgen van informatie en het inventariseren en analyseren van deze gegevens.

Wie weet meer?

Heeft u iets gezien of gehoord of heeft u informatie die van belang kan zijn? Alle informatie is welkom op 0900-8844. Weet u meer, maar blijft u liever anoniem? Neem dan concact op met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of via de website www.meldmisdaadanoniem.nl.