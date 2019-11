Mannen overvallen snackbar Rozenburg

De eigenaar stond alleen in de zaak toen iets voor 22:00 uur twee mannen de snackbar binnenkwamen. Beide overvallers dreigden met een mes en eisten geld. Met de inhoud van de kassalade gaan ze er daarna vandoor richting de Ruygeplaat. Agenten zijn meteen een onderzoek gestart. Rechercheurs van de forensische opsporing stelden sporen en camerabeelden veilig.



Informatie?

Beiden mannen waren in het zwart gekleed, droegen handschoenen en zwarte maskers waarbij alleen de ogen en de mond was zichtbaar waren. Ze zijn ongeveer 1.70 m en 1.75 m lang, getint en spraken Nederlands met een accent. Heeft u iets gezien of gehoord van dit incident? Of heeft u andere informatie die de politie verder kan helpen in haar onderzoek? Neem dan contact op via 0900-8844 of maak gebruik van onderstaand tipformulier. Anoniem uw informatie doorgeven kan ook, via M. 0800-7000.