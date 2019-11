Meer informatie gezocht over schietincident Villastraat

Rond middernacht belden getuigen de politie dat er een mishandeling had plaatsgevonden in de woning in Schiedam. Toen we daar aankwamen, bleken er meerdere mensen in huis te zijn, onder wie een bebloede man. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Uit het onderzoek blijkt dat er ook een schot gevallen is. Het is onduidelijk of er iemand geraakt is.

Het onderzoek loopt. Er is sporenonderzoek verricht en met verschillende getuigen gesproken. Een aantal verklaart dat er na het incident een aantal mannen is weggerend bij de woning, en dat er een ‘kleine’ auto zou zijn weggereden. We horen graag of er meer mensen zijn die wij nog niet gesproken hebben, die iets hebben gezien, iets weten, of op beeld hebben dat ons kan helpen bij dit onderzoek.

Laat het ons weten via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.