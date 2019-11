Overvaller met Screammasker schrok van gillende verkoopster

De politie heeft al een aantal getuigen gesproken, maar roept iedereen op, die nog niet met de politie hebben gesproken, zich te melden.



De verdachte verliet de supermarkt richting de Kraanvogellaan. Hij is gezet en ongeveer 1.80 lang, droeg een zwarte jas en een donker blauwe Adidas broek met de bekende witte strepen. Hij sprak met een Turks accent, had een mes bij zich en droeg een zwart/wit Screammasker. In zijn hand had hij een plastic tas van BCC.



Info? Bel met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem wilt blijven. Ook kunt u onderstaand tipformulier invullen.