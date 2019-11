Amokmaakster aangehouden

Op zondag 17 november om 20.40 uur kwam er ene melding binnen vanuit de Ginnekenmarkt. Er zouden problemen zijn met een dronken vrouw. De agenten die als eerste in de straat waren werden direct aangesproken door de medewerker van een horecabedrijf. Een vrouw zou met een bierglas naar een andere vrouw gegooid hebben. Het slachtoffer was al naar het ziekenhuis gegaan omdat ze gewond was. De verdachte zat op het terras. De 51-jarige vrouw werd aangehouden maar verzette zich hevig. De agenten moesten flink geweld gebruiken om de vrouw in hun politieauto te krijgen. Tijdens die worsteling lukte het de vrouw om een agent te trappen. Ook probeerde ze de ruiten uit de politieauto te schoppen. De agenten zijn uiteindelijk met zwaailicht en sirene naar het cellencomplex gereden waar de vrouw is ingesloten. De recherche gaat de zaak verder onderzoeken.