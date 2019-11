Politie arresteert zes mannen bij cocaïnewasserij

Tegen 21.00 uur ontdekte de politie op het terrein zes mannen, die vermoedelijk met de wasserij te maken hadden. Ze werden aangehouden, waarbij agenten werden geholpen door aanwezige brandweermannen. De mannen werden gefouilleerd en kregen een overall aan om te voorkomen dat sporen werden vernietigd. Hierna werd het zestal door verschillende politie-eenheden naar een politiecellencomplex gebracht. Het gaat (voorlopig) om mannen variërend in de leeftijd van 29 tot en met 58 jaar, waarvan enkelen zonder vaste woon- of verblijfplaats in Nederland (exacte gegevens volgen later).