Man neergeschoten bij overval op woning

De bewoner zat op de benedenverdieping met een groep van ongeveer vijf vrienden en kennissen te kaarten, toen plotseling vermoedelijk drie gewapende overvallers de woning via de achterzijde binnen drongen. Zij waren donker gekleed en droegen alle drie gezichtsbedekking. De daders bedreigden de aanwezigen en eisten hun geld. Ze maakten naar schatting uiteindelijk enkele honderden euro’s buit. Toen ze er vandoor gingen ontstond een situatie waarbij door de daders werd geschoten, waarbij de bewoner gewond raakte. Hij werd in het bovenlichaam geraakt maar is niet in levensgevaar. De aanwezige gasten zijn allemaal voor verhoor meegenomen naar het politiebureau

Gealarmeerde politiemensen startten direct een onderzoek en gingen op zoek naar de mogelijke daders. Helaas werd niemand meer aangetroffen, van hen ontbreekt nog ieder spoor. In de loop van de vroege ochtend zijn forensisch rechercheurs begonnen met technisch onderzoek en werd de woning verder onderzocht. Iedereen die informatie heeft die ons kan helpen de daders te vinden roepen we op dit met ons te delen. Bel met de recherche in Den Bosch via 0900-8844 of eventueel anoniem via 0800-7000