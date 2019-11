In Bureau GLD: verdachte van identiteitsfraude gezocht

In de uitzending van Bureau GLD op 20 november 2019 tonen we ook beelden van andere verdachten. Hieronder een overzicht. Beelden staan vanaf 17.20 uur online.

Culemborg – Jongeman fraudeert met persoonlijke gegevens

Op 3 oktober 2019 wordt een pakketje met daarin een smartphone afgeleverd bij een woning aan de Nachtegaallaan in Culemborg. Dit betreft echter geen bestelling die de bewoners hebben gedaan. Op 4 oktober 2019 verschijnt dan een donkergetinte jongeman aan de deur en zegt dat hij van de koeriersdienst is. Hij ‘komt het pakketje ophalen omdat er een fout is gemaakt’. De bewoners hebben direct door dat het een oplichter is. De jongeman weet echter de benen te nemen. Wie herkent deze jongeman? 2019441901

*IDENTITEITSFRAUDE

Lees meer over hoe je identiteitsfraude kan herkennen, wat je moet doen als je slachtoffer bent geworden en hoe je het kan voorkomen. Deel bijvoorbeeld bij handel op internet, zoals op marktplaats, geen foto’s of afbeeldingen van een identiteitsbewijs, bankpas of andere foto’s van persoonsgegevens. En als je een onbekend pakketje krijgt, neem dan gelijk contact op met de verstuurder.

Zevenaar - Man fraudeert met bankgegevens van een ander

Op zondag 21 juli 2019 ontvangt een inwoner van Lathum (gemeente Zevenaar) een mail van zijn bank. Zo líjkt het, want het betreft een nepmail. Hij klikt de link in de mail aan en vult de vragenlijst in die tevoorschijn komt. De volgende dag meldt de bank dat er op 22 juli 2019 van zijn bankrekening een groot bedrag is afgeschreven. Dit betreft een betaling bij een elektronicawinkel aan de Tinnegieterstraat in Den Bosch. De oplichter in kwestie is iets na 13.30 uur in die winkel op camerabeelden vastgelegd. Wie herkent deze man? 2019336479

Wolfheze – Vier mannen breken in bij zorgcentrum

Twee medewerksters van een zorgcentrum aan de Wolfhezerweg horen in de vroege ochtend op 6 augustus 2019 hard gebonk op de begane grond. Als ze vanaf de 1e verdieping polshoogte nemen, zien ze dat er is ingebroken. Onder andere de toegangsdeur blijkt ontzet te zijn. Op camerabeelden zien we de vier verdachten uit een auto komen en de schuifdeuren bij de ingang vernielen. Wie herkent deze personen of kan iets over deze inbraak vertellen? 2019348388

Arnhem – Rugzak uit bus lijn 7 weggenomen

Op donderdag 29 augustus 2019 rond 9.30 uur neemt een man de bus vanaf de halte Centraal Station in Arnhem naar halte Velperplein. Hij laat bij het uitstappen helaas zijn rugzak met daarin onder andere een laptop in de bus liggen. Hij wacht tot de bus terugkomt. Zijn rugtas ligt dan niet meer in de bus. Op camerabeelden zien we de man die de rugzak wegneemt. Wie herkent deze man? 2019385584

Nijmegen – Gewapende overval op supermarkt Symfoniestraat

Iets na 8.00 uur op maandag 11 november 2019 komen twee personen een supermarkt binnengerend en bedreigen de aanwezige medewerkers met een vuurwapen. Ze eisen onmiddellijk geld uit de kassa te halen. Dat doen de medewerkers. Ze stoppen het geld in plastic tassen en vluchten. Eén van de overvallers is volledig in het zwart gekleed en bedekt zijn/haar gezicht. Van de tweede overvaller kunnen we op beelden het gezicht zien. Deze persoon met een vrouwelijk postuur draagt een opvallend trainingspak, vermoedelijk van het merk Lacoste. Wie herkent deze personen of kan iets over deze overval vertellen? 2019502894



