Centrum Nijmegen op slot: Politie houdt verdachte aan

Nijmegen - De politie heeft even voor 19.00 uur een man aangehouden. Tijdens het maken van dit persbericht was de identiteit van de verdachte nog niet bekend. Hij wordt verdacht van bedreiging. Even voor 16.00 uur kwam er een melding bij de politie binnen dat er een man in een pand Achter de Bank in het centrum van Nijmegen, anderen zou neerschieten. De politie schaalde direct op en zette de omgeving ruim af. Ook werd alle agenten verzocht kogelwerende vesten aan te trekken.