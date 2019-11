Jongens aangesproken door man in Montfoort

De eerste melding wordt gedaan op donderdag 14 november. Een elfjarige jongen fietst rond 20.00 uur bij Montfoort over het fietspad langs de N228 in de richting van Heeswijk als een man in een zwart voertuig hem aanspreekt. De man vraagt of de jongen in zijn auto wil stappen. De jongen gaat daar niet op in en fietst direct naar huis.



Op maandag 18 november gebeurt iets vergelijkbaars aan de Bovenkerkweg in Montfoort. Een negenjarige jongen fietst rond 17.45 uur over straat als een man in een zwarte bestelauto hem aanspreekt. Opnieuw wordt gevraagd in de auto te stappen. Ook de negenjarige jongen weigert en gaat direct naar huis. In beide gevallen is snel de politie geïnformeerd.



De politie heeft na de meldingen direct actie ondernomen. Zo is er actief gezocht naar de man en is er op andere manieren onderzoek gedaan naar zijn identiteit. Het onderzoek is nog gaande. De politie vraagt mensen die denken te weten om wie het gaat zich te melden. Ook mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt worden gevraagd de politie te bellen. De incidenten hebben de volle aandacht van de politie en er wordt dan ook gevraagd om verdachte situaties direct te melden. Urgente situaties kunnen gemeld worden via 112. Tips of andere opmerkingen mogen via 0900-8844 worden doorgegeven.



De politie prijst de handelswijze van de betrokken jongens. Wijkagent Elin van Keeken: “De jongens hebben precies gedaan wat je in zo’n geval moet doen. Ga niet in op verzoeken die je niet vertrouwt, vertel het aan je ouders en doe zo snel mogelijk melding bij de politie.”