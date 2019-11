Nog drie aanhoudingen in onderzoek naar Bilthovense straatroof!

Uit het onderzoek van de recherche bleek dat er mogelijk nóg een man slachtoffer is geworden van deze groep. De politie weet nog steeds niet wie dit is en wil dan ook erg graag in contact komen met hem. Herkent u zich in dit verhaal, dan kunt u zich melden via 0900-8844. Wij kunnen ons indenken dat de stap naar de politie een moeilijke is. Uiteraard zullen wij zeer discreet met u en uw informatie omgaan, maar u kunt ook contact opnemen met onze collega’s van Roze in Blauw om bij hen uw verhaal te doen via 088 -1691234.