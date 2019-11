Overval geldtransport in Zandvoort

Dit gebeurde op het Badhuisplein. Het tweetal ging er na de overval vandoor op een scooter. Dit vluchtvoertuig is later op de Schoutenstraat teruggevonden. De daders(s) zijn daarna overgestapt in een wit bestelbusje. Ondanks een zoekactie in de omgeving is het voertuig en de verdachten niet meer aangetroffen.



Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Mensen met beelden, foto's of beelden van een dashcam kunnen deze uploaden via www.politie.nl/upload.



2019222943