Plofkraak op geldautomaat in Zaandam

Buurtbewoners werden opgeschrikt door een enorme knal. Getuigen zagen dat twee daders er op een scooter vandoor gingen. Dit was in de richting van de Laan der Vrijheid. De schade aan de automaat en het pand is flink. Agenten hebben de omgeving afgezet voor sporenonderzoek.



Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



2019223302