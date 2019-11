Vuurwerk en drugs aangetroffen na inval

In verband met de mogelijke gevaarzetting betrad een speciaal team van de politie in alle vroegte het pand. Op het terrein, in containers en in het pand stonden vaten met onbekende stof. Nadat bleek dat er geen personen in en rondom het pand aanwezig waren, werd er zorgvuldig onderzoek gedaan. Hierbij controleerden experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) de vaten. Agenten met speur- en drugshonden doorzochten het pand. Specialisten van het Advanced Search Team (AST) van Defensie zochten naar verborgen ruimtes in het pand en op het perceel. Daarbij zette het AST team een graafmachine in.



Agenten vonden op het perceel 600 kilo illegaal vuurwerk en een aantal kilo’s hennep. De 51-jarige verdachte zit vast en wordt gehoord over zijn betrokkenheid bij de vondst. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.



Wat doet de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO)?

De LFO is een ondersteunende forensische afdeling binnen de politie die getraind en uitgerust is om op het allerhoogste veiligheidsniveau te kunnen acteren bij zogenaamde CBRN incidenten: chemische, biologische, radiologische of nucleaire incidenten. De LFO verricht haar werkzaamheden vooral gericht op veiligheid én opsporing.



Help mee hennepkwekerijen te bestrijden!

Ruikt u henneplucht en denkt u dat er een hennepkwekerij in uw buurt zit? Meld verdachte situaties, bel de politie via 0900-8844 of bel Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.



Hoe doe ik melding van illegaal vuurwerk?

Illegaal vuurwerk levert gevaar op voor u en uw omgeving. Weet of vermoedt u dat er ergens illegaal vuurwerk is opgeslagen of wordt verhandeld? Meld dit bij de politie 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.



De politie onderneemt altijd actie op basis van uw melding. Wat die actie is, hangt af van de situatie. Soms merkt u daar zelf niets van. Bijvoorbeeld omdat er achter de schermen meer aanwijzingen worden verzameld. Laat dat u niet ontmoedigen, melden heeft altijd zin!