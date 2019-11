Drie hennepkwekerijen geruimd

De locaties:

In een voormalig café aan de Markt in Sint-Maartensdijk werd een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. De kwekerij was verdeeld over twee kweekruimtes waar in totaal 422 hennepplanten stonden.

In een woning aan de Heiningen in Bergen op Zoom werd werkende hennepkwekerij gevonden. Deze kwekerij was verdeeld over drie kweekruimtes. In totaal stonden er 412 bijna oogstrijpe hennepplanten. Er werden aanwijzingen gevonden dat er eerder geoogst moet zijn.

In een andere woning aan de Heiningen in Bergen op Zoom werd ook een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In deze kwekerij stonden 84 hennepplanten.

In een woning aan de Huisakker in Schijf bleek dat er vermoedelijk een hennepkwekerij had gezeten, maar dat deze al was ontmanteld en de woning teruggebracht was in een bewoonbare staat. Wel werd er geconstateerd dat men fraude pleegde met de elektriciteit. Daarom werd de woning van het elektriciteitsnetwerk afgesloten.