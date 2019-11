Vrouw mishandeld voor woning, politie zoekt getuigen

Heeft u gisteren een verdachte situatie gezien in de omgeving van de Spaaneidsestraat? Heeft u een auto met hoge snelheid door de straten van Esbeek zien rijden? De daders zijn mogelijk via Hilvarenbeek en de Veldhoven richting de Spaaneidsestraat gereden en via het centrum en de N269 gevlucht. Beschikt u over camerabeelden met zicht op de route van de daders? Wij komen graag met u in contact. Dit kan via;

- de politieapp of het meldformulier op politie.nl/aangifte-of-melding-doen

- 0900-8844 of WhatsApp (0612207006)

- anoniem 0800-7000 of het meldingsformulier van M

- anoniem 0900-8844, niet uw naam zeggen en vragen naar TCI (Team Criminele Inlichtingen)