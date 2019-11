Coldcase en Westlandse inbraken in Team West en Opsporing Verzocht

Den Haag | Coldcase Hanegraaff

De 75-jarige alleenstaande Peternella Hanegraaff, wordt op 17 maart 1996 dood gevonden in haar woning in de Ahornstraat in Den Haag. Ze is gewurgd en met messteken om het leven gebracht. Waarschijnlijk ligt zij dan al enkele dagen dood in haar woning. Er wordt in zowel Team West als Opsporing Verzocht een reconstructie getoond van de laatste momenten van haar leven. Voor de gouden tip heeft het Openbaar Ministerie €15.000,- uitgeloofd.

Kwintsheul | Inbraak café

Op zondag 13 oktober 2019 wordt bij café de Jachthaven, gelegen aan de Lange Wateringkade in Kwintsheul, ingebroken. Door de terrasdeur open te breken komen er twee personen binnen die naar de gokkasten lopen. Vervolgens worden de gokkasten opengebroken en is er geld uit de automaten weggenomen. De verdachten worden in Team West getoond.

Poeldijk | Inbraak juwelier

Op donderdag 17 oktober 2019 wordt omstreeks 04.00 uur ingebroken bij een juwelier op de Jan Barendselaan in Poeldijk. Hierbij zijn behoorlijk wat sieraden weggenomen. Op beelden in de uitzending van Team West is te zien dat mannen in de zaak de vitrinekast openslaan en spullen wegnemen. Op de andere beelden zijn de verdachten te zien die onder andere een hek openhouden.

Rijswijk | Doorrijden na ongeval Prinses Beatrixlaan

Op vrijdag 8 november 2019 werd een 63-jarige scooterrijder aangereden door een grijze personenauto type Sedan. De bestuurder van de auto reed na het ongeval door. Dit gebeurde op de kruising Generaal Spoorlaan en Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. De scooterrijder hield er zwaar letsel aan over waaronder een gebroken rib en een verbrijzelde schouder. De politie doet een getuigenoproep in Team West.

Rijswijk | Plofkraak betaalautomaat

In de nacht van zondag 3 op maandag 4 november 2019 werd er een plofkraak gepleegd op een parkeer/betaalautomaat aan de Prinses Beatrixlaan in Rijswijk. Met een projectiel proberen verdachten het apparaat op te blazen. De plofkraak mislukt, maar de betaalautomaat raakt beschadigd. De twee verdachten worden getoond op beelden in Team West. Ze zijn geheel in het zwart gekleed. Ook komt hun vluchtvoertuig, een gereedstaande scooter/brommer in beeld.

