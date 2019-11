Coldcase Nel Hanegraaf (75) in Opsporing Verzocht

Nederland - Vanavond in Opsporing Verzocht aandacht voor de gewelddadige dood van Nel Hanegraaf (75). Op 17 maart 1996 vinden buren van Nel Hanegraaff haar lichaam in haar appartement in de Ahornstraat in Den Haag. De 75-jarige vrouw blijkt met geweld om het leven te zijn gebracht. De politie vindt onder meer een Duits muntstuk en een zakdoek op de plaats delict waarvan onduidelijk is hoe die daar terecht zijn gekomen. Voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van de dader, is een beloning uitgeloofd van 15.000 euro.