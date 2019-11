Politie onderzoekt straatroven in Groningen

Maandagmiddag 18 november werd in de Davidstraat in Groningen een tiener beroofd van een telefoon. Drie verdachten wisten te ontkomen. In de nacht van maandag 18 op dinsdag 19 november waren op het Molukkenpad twee mannen slachtoffer van een straatroof. Zij werden bedreigd met een mes en een van hen moest een telefoon afgeven. Ook hierbij wisten twee verdachten te ontkomen.



Overeenkomsten

Uit onderzoek en informatie van getuigen en slachtoffers blijkt dat bij een deel van de straatroven overeenkomsten zijn als het gaat om signalementen en locaties. De straatroven werden met name in de avonduren gepleegd. Daarnaast gaat het in diverse gevallen om de omgeving van het Noorderplantsoen en de omgeving van het crematoriumterrein bij het Zernikecomplex. Vaak werden slachtoffers beroofd van geld of mobiele telefoon.



Signalement

Bij een deel van de straatroven is sprake van tieners (ca. 16-jarigen) met een getinte huidskleur. Slachtoffers moesten onder bedreiging van een mes of vuurwapen hun spullen afgeven. Bij een aantal straatroven bleef het bij een poging en werd niets buitgemaakt. De daders waren voornamelijk op de fiets en droegen op het moment van de straatroof een bivakmuts, sjaal of capuchon om hun gezicht te bedekken.



Informatie

De politie vraagt om alert te zijn en bij verdachte situaties direct 112 te bellen. Daarnaast komt de recherche graag in contact met mensen die informatie hebben over de straatroven. Dat kan via 0900-8844, via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of via www.politie.nl/contact. Het is voor het onderzoek erg belangrijk dat gedupeerden direct de politie alarmeren. Dan kan in de omgeving direct worden begonnen met een onderzoek. De politie bekijkt dan eventuele sporen, maar doet ook een buurtonderzoek of bekijkt camerabeelden als die in de omgeving beschikbaar zijn. Dit alles vergroot de pakkans.



Camera in Beeld

De politie gebruikt in het dagelijks werk vaak camerabeelden om misdaden op te lossen. Om te weten waar camera's geïnstalleerd zijn en wat zij 'zien', maakt de politie gebruik van een databank, genaamd 'Camera in Beeld'. Met deze databank kan de politie nog sneller zien waar in de buurt van een misdaad (bijvoorbeeld een straatroof) zich camera's bevinden die mogelijk beelden van de dader hebben. Beschikt u over beveiligingscamera's? Meld deze dan aan voor het project Camera in Beeld. Ook daarmee wordt de kans vergroot om verdachten letterlijk en figuurlijk in beeld te krijgen en op te pakken.