Getuigen gezocht van overval op Kiosk

Na de overval ging het tweetal er met een onbekende buit vandoor, vermoedelijk op een scooter. Ondanks een grote zoekactie in de omgeving zijn de twee verdachten niet gevonden. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844. De politie komt ook graag in contact met een persoon, vermoedelijk een meisje in een rode jas, die bij de deur van de kiosk heeft gestaan. Mogelijk heeft die de daders goed gezien.



Opvallend was dat één van de daders een stuk kleiner was (+/- 1.60) dan de andere overvallers (+/- 1.85). Het kan zijn dat dit bij mensen is opgevallen of weet wie die duo kan zijn.



2019211612