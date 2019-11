Getuigen gezocht van straatroof

Het slachtoffer fietste op dat moment in het bochtje aan de kant van de Westerwatering. Daar werd zij vanuit het niets geschopt en geduwd door twee personen op een zwart bromfiets. Op het moment dat het slachtoffer op de grond lag is door de bijrijder van de bromfiets haar tas weggenomen. Deze tas droeg het slachtoffer om haar schouder. Daarna ging het tweetal er snel vandoor.



Het signalement van de daders is twee personen in het donker gekleed, rijdend op een donkerkleurige scooter. Mogelijk droegen ze een helm. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844.



2019210723