Drie verdachten aangehouden voor sextortion

In augustus hielden rechercheurs in dit onderzoek al de eerste twee verdachten aan, in september volgden nog eens drie aanhoudingen. Drie van hen zitten nog vast, de andere twee zijn inmiddels weer op vrije voeten maar blijven verdachte. Afgelopen week hielden agenten nog eens drie personen aan, waaronder twee minderjarigen. Hun betrokkenheid bij deze afpersingen wordt onderzocht. Het onderzoek is nog in volle gang. De politie sluit niet uit dat meerdere aanhoudingen volgen.