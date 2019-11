Huiszoeking voor overval Hrieps en tips sporttas

De politie heeft tot nu toe zeven meldingen over de sporttas ontvangen. Deze gaan vooral over feiten van algemene bekendheid, zoals dat Sporthuis Maartense vele sportverenigingen sponsorde, zoals in Middelburg, Oostkapelle en Wolphaartsdijk. De politie wil vooral meer weten over het gebruik van de sporttas in de periode van de overval. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld bij uw reactie altijd zaaknummer 2019109277.