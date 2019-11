Man overvallen in eigen woning

De dader was een man die donker gekleed was. Hij droeg een wit masker en sprak volgens het slachtoffer met een Arabische tongval. Hij had een rugzak bij zich. Mensen die mogelijk iets hebben gezien in de Orchideeënstraat of de omgeving vragen we contact met ons op te nemen. Mensen die in die straat of de omgeving wonen en in het bezit zijn van bewakingscamera’s, roepen we op om de beelden eens goed te bekijken. Mogelijk hebt u de dader op beeld! Bel de districtsrecherche in Den Bosch met uw informatie via het landelijk politienummer 0900-8844 of deel uw tips anoniem via de M-lijn, 0800-7000.