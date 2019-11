Man vermoedelijk gestoken door verdachte poging brandstichting

Heeswijk-Dinther - In de nacht van vrijdag op zaterdag, tegen half twee, werd op De Morgenstond een 43-jarige man uit Schijndel in zijn hals gestoken. Waar we eerder dachten dat dit met een verkeersruzie te maken had, lijkt het er nu op dat het slachtoffer een verdachte van brandstichting heeft overlopen.