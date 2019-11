Update incident Nijmegen

Nijmegen - De verdachte uit Nijmegen die donderdagmiddag door de politie is aangehouden zit nog vast en is in verzekering gesteld. De man is een bewoner van een zorgorganisatie die gehuisvest is in Achter de Bank. Hij werd gisteren door een speciale eenheid van de politie aangehouden nadat hij diverse bedreigingen had geuit.