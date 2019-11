Politie rolt hennepkwekerij op na tip van burger

De politie treedt hard op tegen hennepteelt. Woonhuizen, bedrijfspanden, garageboxen en leegstaande panden worden vaak gebruikt voor hennepkwekerijen. Hennepkwekerijen zijn gevaarlijk en veroorzaken veel schade. Niet alleen veroorzaakt het veel schade, maar ook overlast door eventuele lekkage en stank. Een ander teken van een hennepkwekerij in uw nabije omgeving kan ook zijn dat er illegaal stroom wordt afgetapt, dit kan leiden tot brandgevaarlijke situaties. Een hennepkwekerij wordt na onderzoek direct ontmanteld.

Heeft u vermoedens van een kwekerij bij u in de buurt of ruikt u elders een sterke henneplucht? Neem dan direct contact op met de politie via 0900- 8844. Anoniem meldingen doorgeven kan uiteraard ook via M. (Meld Misdaad Anoniem) via 0800- 7000.

Meer informatie over illegale hennepteelt? Kijk ook eens op: https://www.politie.nl/themas/illegale-hennepteelt.html



2019516864