Man met vuurwapen aangehouden

Een alerte getuige zag op de Kanaalstraat een man die met een vuurwapen zwaaide en belde de politie. Op basis van het doorgegeven signalement en live camerabeelden hebben agenten de man uit de gemeente Cranendonck getraceerd in een horecagelegenheid. Hier is hij aangehouden. Het wapen is ook aangetroffen en in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de echtheid van het vuurwapen.