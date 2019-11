Mishandeling 13-jarige jongen Hilversum; politie zoekt getuigen

Het minderjarige slachtoffer fietste rond 18:05 uur op de Vaartweg. Net op het moment dat hij linksaf de Havenstraat in wilde slaan, kwamen twee jongens op een brommer links van hem rijden. De jongen op de fiets hoorde dat de bestuurder van de bromfiets iets tegen hem zei. Toen hij vroeg wat hij zei omdat hij hem niet kon verstaan, zei de bestuurder van de scooter: “Hou je kankerbek”.



Eenmaal op de Havenstraat kwam de bromfiets opnieuw naast de jongen rijden. De twee op de bromfiets dwongen de jongen op de fiets tegen de stoep tot stilstand. Ze kwamen allebei tot stilstand en er volgde een woordenwisseling, waarna de bestuurder van de scooter de 13-jarige jongen meerdere harde klappen tegen zijn hoofd gaf en hem bespuugde.



Signalement

De politie is op zoek naar de bestuurder van de scooter en komt graag in contact met getuigen.



De verdachte:

- heeft een licht getinte huidskleur

- is waarschijnlijk tussen de 16 en de 17 jaar oud en tussen de 170 en 180 lang

- had opgeschoren haar met op de bovenkant krullen

- droeg een muts op zijn hoofd en geen helm

- had een gewatteerde jas met een bontkraag aan

- reed op een zwarte bromfiets met een donkere bezorgbox achterop



Van de bijrijder is bekend dat hij een licht getinte huidskleur heeft en in het zwart gekleed was.



Iets gezien?

De politie vraagt mensen die iets gezien van de bovenstaande mishandeling of andere informatie hebben over deze mishandeling zich te melden via 0900-8844. Mocht u zich liever anoniem willen melden, dan kan dat via 0800-7000. Online tips doorgeven kan via het onderstaande tipformulier.