Plofkraak in Alkmaar

Alkmaar - De politie zoekt getuigen van een plofkraak op een geldautomaat aan de Wendelaarstraat in Alkmaar. Rond 03.15 uur kwam de melding bij de politie binnen. Buurtbewoners werden opgeschrikt door twee enorme knallen. Getuigen zagen dat twee daders er op een scooter vandoor gingen. Dit was in de richting van Heiloo. De schade aan de automaat en het pand is flink. Agenten hebben de omgeving afgezet voor sporenonderzoek. Het is nog niet bekend of er geld is buitgemaakt. Ook getuigen die de laatste dagen opvallende dingen hebben gezien rond de Wendelaarstraat worden opgeroepen zich te melden.