Plofkraak op geldautomaat in Zaandam

Buurtbewoners werden opgeschrikt door een enorme knal. Getuigen zagen twee daders op een scooter er vandoor gaan in de richting van de Vomar. Op dit moment is nog niet bekend of de daders ook geld hebben buitgemaakt. De woningen boven de geldautomaat zijn ontruimd en de bewoners zijn opgevangen op het politiebureau. De recherche, onder meer van forensische opsporing, doen onderzoek. De recherche is ook zeer geïnteresseerd in camerabeelden en kijkt ook of er verband is met de plofkraak van gisteren in Zaandam. Heb je informatie, of was je getuige van deze plofkraak? Bel dan met de politie. Dat kan via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

2019224029