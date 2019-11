Twee verdachten straatroof aangehouden

Omstreeks 21.15 uur meldde een maaltijdbezorger dat hij ter hoogte van het sportcomplex de Blauwe berg (omgeving Het Keern) was overvallen. Hij was daarbij door twee mannen bedreigd. De overvallers waren er na de straatroof lopend met onder anderen geld en een GSM vandoor gegaan.

Tijdens een onderzoek in de directe omgeving trof de politie een van de verdachten aan in de Breeuwer. De verdachte was nat en ‘stonk’ naar slootwater. Vermoedelijk was hij op zijn vlucht door een sloot gegaan. Later in de nacht meldde de tweede verdachte zich.

De politie stelt een nader onderzoek in.

2019223949