Wederom verdachte aangehouden moord Derk Wiersum

Een arrestatieteam hield de verdachte op de openbare weg aan. Hij is vervolgens overgebracht naar een cellencomplex en in opdracht van een officier van justitie in volledige beperkingen geplaatst. Er worden daarom ook geen verdere bijzonderheden over de verdachte en/of de verdenkingen tegen hem gedeeld. Direct na de aanhouding is, onder leiding van een rechter-commissaris, de woning van de verdachte doorzocht.