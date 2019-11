Getuigen overval snackbar gezocht

Rond 22.00 uur kwam een onbekende man de snackbar binnen. Volgens een getuige zou de man vlak voor de overval al voor de snackbar langs gefietst zijn. Hij bedreigde de medewerker met een wapen en eiste geld. Nadat de verdachte er niet in slaagde geld buit te maken, vluchtte hij uit de winkel en fietste in de richting van de Loevesteinlaan. Sindsdien ontbreekt van de man ieder spoor. De recherche heeft de zaak in onderzoek.



Signalement verdachte

Circa 18 jaar oud

Rond 1.70 meter lang

Donker getint

Tenger postuur

Donker gekleed en een bivakmuts op





Getuigen

De recherche in Den Haag Zuid is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de Erasmusweg. Heeft u informatie voor de recherche of beschikt u over camerabeelden? Meld dit dan via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.