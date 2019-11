Goederen in beslag genomen na inval

Agenten troffen in de woning en de schuur onder andere gereedschap aan. Alle goederen zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. Of het hier om gestolen goederen gaat, zal nog uit onderzoek moeten blijken. Daarna zullen de rechtmatige eigenaren van de goederen door rechercheurs actief opgespoord worden. Ook namen agenten een personenauto in beslag.



De twee verdachten zitten nog vast en worden gehoord. Het onderzoek is nog in volle gang.



Registreren van kostbare goederen/gereedschap

Zorg ervoor dat u altijd serienummers of specifieke kenmerken van uw kostbare goederen noteert. En graveer daar waar mogelijk uw naam of initialen in de goederen. Dit helpt rechercheurs om gestolen goederen bij de rechtmatige eigenaren te krijgen. Bewaar ook goed uw aankoopnota’s om aan te tonen dat u de eigenaar van het goed bent.



Doe altijd aangifte

De politie doet er alles aan om daders van strafbare feiten op te sporen en te arresteren. Bent u slachtoffer van diefstal? Doe dan altijd aangifte! Op https://www.politie.nl/themas/aangifte-doen.html vindt u meer informatie over de manieren waarop u aangifte kunt doen. Uw informatie geeft ons een beter beeld van de door u gemelde criminaliteitsvorm. Zo kunnen wij deze weer beter bestrijden. Ook als u al eerder bestolen bent en nog geen aangifte gedaan heeft, dan kan dat alsnog. Indien u bij uw eerdere aangifte van diefstal nog geen serie-, typenummers of specifieke kenmerken van uw goed heeft toegevoegd, dan kunt u dit alsnog doen in een aanvullende aangifte.