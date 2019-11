Reconstructie dodelijk verkeersongeval Rozenburg

Het ongeluk gebeurde vlak voor vier uur in de middag van 8 november. De automobilist en de fietser reden beiden op de Boulevard in de richting van de Manege. Door nog onbekende oorzaak kwam de 75-jarige vrouw op de fiets ten val. Op 15 november is zij in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden.

Het onderzoeksteam heeft nog veel vragen over de toedracht van het ongeluk. Het is bekend bij het team dat op de plaats van het ongeluk veel mensen hun hond uitlaten en dat het er druk kan zijn met verkeer dat van en naar de manege komt. Daarom hoopt het team dat er mensen zijn die getuige zijn geweest van het ongeluk en ons meer kunnen vertellen over de toedracht.

Vragen

We zijn op zoek naar getuigen die die de auto en de trailer hebben zien rijden. Mensen die het ongeval hebben zien gebeuren en/o fiets kunnen vertellen over de snelheid waarmee de auto reed. Ook de situatie ter plaatse nadat het ongeval plaatsvond is belangrijk voor het onderzoek. Heeft u die dag iets gezien, bel dan met de politie op 0900-8844, of anoniem 0800-7000. Onderstaand tipformulier invullen mag ook, de informatie komt dan ook bij het team terecht.

Op maandag 25 november vindt er een reconstructie van het ongeval plaats.