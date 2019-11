Drie hennepkwekerijen geruimd

In een pand aan de Spechtstraat in Oosterhout vonden agenten een kwekerij met 170 hennepplanten. Er was sprake van fraude aan de elektriciteitsmeter. Een auto is in beslag genomen, omdat het voertuig mogelijk betrokken is bij voorgaande oogsten. Twee mannen die in de woning waren (35 en 54 jaar) zijn gehoord.

In een pand aan de Raadhuisstraat in Hooge Zwaluwe trof de politie een hennepkwekerij aan met 300 hennepplanten. Er was sprake van diefstal stroom. De bewoner (37) is aangehouden. De politie vermoedt dat er al vaker geoogst is en dat gaat onderzocht worden.

In een pand aan de Ridderstraat in Etten-Leur had men een hennepkwekerij met in totaal 381 planten. Ook hier was sprake van diefstal van stroom. Tot op heden is er niemand aangehouden.