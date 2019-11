Ongeval met dodelijke afloop

De toedracht van het ongeval is onbekend. Er waren weinig getuigen aanwezig op het moment dat de politie arriveerde. De 25-jarige automobiliste uit Breda is als verdachte aangehouden. Zij zal worden verhoord.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met getuigen. Zo kent de politie niet het exacte tijdstip van het ongeval. De politie wil graag in contact komen met getuigen van het incident. U kunt uw informatie doorgeven via de politie: 0900-8844, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl. via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006. U kunt ook een tipformulier invullen. Graag onder vermelding van het dossiernummer 2019-278562.