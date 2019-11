Vijf aanhoudingen na schot uit auto

De politie startte een onderzoek nadat vanuit een auto een schot was gelost op de Stationsstraat in Sittard. Het kenteken van de auto werd ingevoerd in het ANPR ‘Automatic Number Plate Recognition’. Dinsdagavond dook de auto op in Rotterdam. Rond 21.00 uur werd hij op de Wilhelminakade stopgezet en zijn de vijf inzittenden aangehouden. De vijf mannen, 19 jaar, woonachtig in Engeland, 21 en 23 jaar, zonder vaste woon- of verblijfplaats, 27 jaar, uit Hoensbroek en 28 jaar uit Utrecht worden vandaag overgebracht naar Limburg. De auto is in beslag genomen.

Op dit moment is niet duidelijk waar vanuit de auto op geschoten is. De politie onderzoekt de zaak.