Verstekelingen koelcontainer vermoedelijk uit Koeweit en Irak

Gisteravond draaide een vrachtschip dat onderweg was naar Engeland om, nadat was gebleken dat er verstekelingen aan boord waren. Het schip keerde terug naar de Vulcaanhaven in Vlaardingen, waar de 25 personen van boord werden gehaald. Ze hadden zich verscholen gehouden in een koelcontainer, waardoor bij terugkomst medische zorg de eerste prioriteit kreeg. Zij werden onderzocht door het massaal uitgerukte ambulancepersoneel. Twee van hen werden overgebracht naar het ziekenhuis, omdat zij zich niet lekker voelden. Zij konden in de loop van de nacht het ziekenhuis verlaten.

Alle verstekelingen zijn aangehouden en overgedragen aan de AVIM (Afdeling Vreemdelingenpolitie Identificatie en Mensenhandel). Ze worden gehoord. Er zal ook worden gekeken of zij mogelijk in een ander land een verblijfsvergunning hebben aangevraagd. Als dat het geval is, worden zij naar dat land terug gestuurd.