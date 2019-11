Hogeschool Windesheim en Politie Oost-Nederland gaan samen voor innovatie

De maatschappij is altijd in beweging. Door onder andere technologische ontwikkelingen is de snelheid van die verandering groter geworden. Dat geldt ook voor de criminaliteit en de aanpak daarvan. Dat vraagt om constant aanpassen, leren en veranderen. Onze overtuiging is dat dit alleen in samenwerking met onze omgeving kan. Moderne kennis bij elkaar brengen, een frisse blik van buiten en samen slimmer worden.