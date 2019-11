Beroving in Zaandam, getuigen gezocht

Van het slachtoffer is zijn zwarte jas van het merk Canadian Goose en een telefoon weggenomen. Het slachtoffer heeft aangezichtsletsel opgelopen en heeft zich onder doktersbehandeling moeten stellen. De man wordt slachtofferhulp aangeboden.

De daders zijn weggereden op een scooter in de richting van de S. Kooijmanstraat. Een van de verdachten voldeed aan het volgende signalement: Jongen, 1,80 meter lang, normaal postuur, gekleed in een zwart trainingspak, jonge stem, sprak goed ABN.

Mensen met informatie, beeldmateriaal en / of getuigen kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800-7000.

2019224638